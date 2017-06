Governo assina contrato para investimentos nas estradas do Paraná

(foto: Franklin de Freitas)

O Governo do Paraná assina nesta segunda-feira (12), em Curitiba, uma operação de crédito com o Banco do Brasil para investimentos em rodovias do Estado.



Os recursos serão aplicados na duplicação da rodovia PR-092 (Rodovia dos Minérios), na Região Metropolitana de Curitiba; duplicação do perímetro urbano de Guarapuava da PRC-466 (região central) e construção da PR-691 – Estrada Beira Rio, que vai trazer benefícios para São Pedro do Paraná e Porto Rico (Noroeste).