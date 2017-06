Polícia prende mais dois suspeitos de envolvimento com ataques em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia britânica informou na manhã deste sábado (10) que prendeu mais dois suspeitos de envolvimento nos ataques terroristas em Londres que deixaram oito pessoas mortas e cerca de 50 feridos no dia 3 de junho. Os homens detidos têm 27 e 28 anos, mas a polícia não divulgou suas identidades. As autoridades disseram ainda que os criminosos tentaram alugar um caminhão, em vez da van que foi usada no atentado -o que poderia ter deixado ainda mais vítimas. O plano de alugar o caminhão só não foi adiante porque Khuram Shazad Butt, 27, nascido no Paquistão, teve o pagamento recusado. Por isso, decidiu locar a van. Segundo as autoridades britânicas, Butt, que foi morto por policiais logo após o atentado, provavelmente era o líder do grupo. A polícia disse ainda que era ele quem dirigia a van no momento do ataque. Com as duas novas prisões, chega a sete o número de pessoas detidas por suspeita de relação com o atentado.