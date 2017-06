Após revés em pleito, Theresa May perde dois chefes de gabinete

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois chefes de gabinete da primeira-ministra britânica Theresa May anunciaram neste sábado (10) suas demissões após o revés eleitoral dos conservadores, que perderam a sua maioria absoluta no parlamento, a poucos dias do início das negociações sobre o Brexit. "Assumo a minha responsabilidade por meu papel nessa campanha eleitoral, que era de supervisionar o programa", escreveu um deles, Nick Timothy, em uma carta publicada no site "ConservativeHome". A outra conselheira principal de May, "Fiona Hill também pediu demissão", informou pouco depois um porta-voz do Partido Conservador. "Foi um prazer servir no governo e um prazer trabalhar com uma excelente primeira-ministra. Não tenho dúvidas de que Theresa May continuará a servir e trabalhar duro como premiê –e faça isso de forma brilhante", divulgou Fiona. A posição de ambos, responsáveis pela campanha dos Tories –classificada de "catastrófica" por vários deputados conservadores–, tornou-se insustentável. Segundo a imprensa britânica, pesos pesados do partido exigiram a demissão dos dois conselheiros a Theresa May, se ela quisesse evitar uma rebelião aberta. Fiona Hill e Nick Timothy já haviam sido conselheiros de May quando ela era ministra do Interior, entre 2010 e 2016.