Caixa antecipa saque de contas inativas do FGTS para este sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir deste sábado (10), a Caixa Econômica Federal libera saque do quarto lote das contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Nascidos em setembro, outubro e novembro têm direito de sacar o valor. A liberação estava prevista para a próxima sexta (16), mas foi antecipada para não coincidir com o feriado de Corpus Christi, no dia 15. Segundo a Caixa, 2.015 agências estarão abertas neste sábado entre 9h e 15h. A lista com endereços pode ser consultada no site do banco. Durante a semana, entre os dias 12 e 15, as agências serão abertas duas horas mais cedo para atender à população. Em locais onde os bancos abrem às 9h, os postos iniciarão serviços às 8h e terão o horário de funcionamento prorrogado em uma hora. Estima-se que a quarta fase atingirá 7,5 milhões de brasileiros, que sacarão cerca de R$ 10,9 bilhões, ou um quarto do total do programa.