Santa Cruz faz piada com público pequeno em jogo da Série B

(foto: Reprodução/Twitter)

O Santa Cruz fez piada com o pequeno público que recebeu na partida contra o Londrina, na última sexta-feira (9). Por meio do Twitter, a equipe pernanbucana ironizou dizendo que a sua torcida devia estar toda na loja do clube, que fica na Avenida Bereribe, em Recife.

O público no Estádio do Arruda foi de 5045 pessoas, o menor do time nordestino na Série B até o momento.

A equipe acabou perdendo para o Londrina por 1x3.