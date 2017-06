Polícia realiza operação para inibir furtos e roubos no comércio

(foto: Divulgação/PM-PR)

Em toda a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Litoral do estado, o 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), por meio do 17º, 22º, 9º Batalhões da PM, além do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGD), desencadeia a operação Cinturão Verde para inibir casos de roubos e furtos à pessoas e estabelecimentos comerciais. A ação é preventiva devido a maior circulação de dinheiro por conta dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de parte dos cidadãos. A largada da operação será às 9h30 de segunda-feira (12/06) na sede do 17º BPM, (Rua Dr. Murici nº 2.855 – Colônia Murici), em São José dos Pinhais.



A operação alcança 16 municípios da RMC e Litoral do estado, com atividades em cada região feitas pelas unidade de área. Estão previstos bloqueios de trânsito em locais de maior movimento de pessoas e veículos, policiamento a pé e motorizado nos pontos de maior probabilidade de crimes, além da aplicação ostensiva das Radiopatrulhas (RPAs), das Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAMs), das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) e do Serviço Velado dos batalhões envolvidos em locais estratégicos que possibilitem a rápida intervenção dos policiais militares caso haja um flagrante.



Em Guaratuba (PR), a operação contará com apoio da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), com ações de vistorias em estabelecimentos comerciais e locais de aglomeração de pessoas para identificar possíveis irregularidades no tocante a documentação e licenças necessárias para funcionamento.



A operação visa reforçar a segurança nas áreas residenciais e comerciais diante do aumento de circulação de dinheiro por conta dos saques das contas inativas do FGTS de parte da população que receberá o benefício nos próximos dias. A intensificação também proporcionará mais segurança para as pessoas que viajarem.