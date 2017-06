Seleção brasileira vence Polônia na Liga Mundial de vôlei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira de vôlei enfrentou a Polônia neste sábado (10) pela fase classificatória da Liga Mundial de vôlei. O Brasil venceu por 3 sets a 1 com parciais de 25 a 21, 25 a 20, 17 a 25 e 25 a 19. No primeiro set, o Brasil foi muito bem e venceu com tranquilidade por 25 a 21. Na segunda etapa do confronto, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto fez 25 a 20 e abriu boa vantagem.

O Brasil jogou pela vitória da partida no terceiro set. Mas a Polônia não facilitou e abriu oito pontos de vantagem em determinado momento do confronto, levando o jogo para o quarto set. A etapa decisiva foi muito concorrida, disputada ponto a ponto. Mas no final, o Brasil conseguiu adquirir boa vantagem e ficou perto de vencer. Na Liga Mundial, as seleções são divididas em grupos e fazem três etapas classificatórias em cada sede: Itália, Bulgária e Argentina.

A fase final será disputada no Brasil, na Arena da Baixada (Curitiba) e a seleção brasileira já está classificada antecipadamente por ser pais-sede da etapa.