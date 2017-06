Com 2 recontagens, trabalhista vence em área rica de Londres por 20 votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das disputas mais dramáticas da eleições britânicas de quinta-feira (8) ocorreu entre a conservadora Victoria Borwick e a trabalhista Emma Dent Coad no distrito de Kensington, um dos mais ricos de Londres. Após duas recontagens de votos, Emma obteve a vitória no reduto conservador só 24 horas depois do pleito e pela diferença de apenas 20 votos (16.333 contra 16.313) -o voto no Reino Unido não é obrigatório. "Eu sabia que o resultado era possível, mas não sabia o que aconteceria no final", declarou Emma. Apesar da polarização rico versus pobre criada na campanha, Emma afirmou: "Esta eleição é um microcosmo de tudo o que está errado no país depois de sete anos de coalizão incompetente e indiferente". De acordo com a trabalhista, mais do que a luta de classes, as pessoas queriam ser ouvidas. "Kensington falou. Sempre fale, nunca fique em silêncio novamente." O processo foi tão extenuante que Emma disse ter dormido apenas 40 minutos durante todo o processo de apuração. Após a primeira recontagem, realizada nas primeiras horas da sexta-feira (9), os funcionários foram para casa descansar, antes de realizar a segunda recontagem, a partir das 18h de sexta-feira. Eleitores da candidata trabalhista esperaram o resultado final à espera do discurso da vencedora, entoando o nome da trabalhista, Além de agradecer a candidata liberal democrata Annabel Mullin por "tomar alguns votos" da candidata conservadora e "me deixar ir adiante", Emma destacou seu projeto. "Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance nos próximos cinco anos para fazer de Kensington um exemplo das melhores qualidades de vida, do respeito mútuo por todas as nossas comunidades e da justiça social para criar um pensamento amável, cooperativo e tolerante, uma sociedade onde todos podemos prosperar e prosperar." Já Victoria, assim como o Partido Conservador, reconheceu a vitória da rival e declarou: "Eu desejo todo o sucesso a Emma, mas que ela tenha a certeza de que, no que me diz respeito, amanhã vou começar a luta para Kensington e os conservadores".