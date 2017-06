Depois de garantir, graças ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um pouco mais de tranquilidade em meio ao turbilhão que vive o governo, o presidente Michel Temer já se prepara para os próximos desafios na tentativa de resistir no cargo. Na próxima semana, Rodrigo Janot, procurador-geral da República, deve apresentar denúncia contra o chefe do Executivo e seu ex-assessor, o paranaense Rocha Loures, com base na delação de Joesley Batista, dono da JBS. A Câmara dos Deputados, porém, é quem determinará a abertura ou não do processo.

Para evitar ser a abertura do processo, o que o afastaria do cargo por 180 dias, Temer precisa de 172 votos. Nos bastidores, já se movimenta entre os aliados, inclusive usando nomeações no Diário Oficial para agradar a base, segundo noticia o jornal O Globo.

Além desse processo, os pedidos de impeachment (eram 13 até a última semana) também tramitam na Casa e só serão levados adiante de dois terços dos deputados aprovarem. Hoje, o Planalto diz ter votos suficientes para barrar tanto a denúncia da PGR como um pedido de impedimento.

A possibilidade de novas delações virem à tona contra o presidente, porém, poderia mudar a situação e colocar ainda mais pressão contra o executivo. Rocha Loures, por exemplo, estaria sofrendo pressão de familiares - inclusive o pai - para fechar um acordo com a Procuradoria-Geral da República.