(foto: Reprodução)

O Governo do Paraná assina nesta segunda-feira (12), em Curitiba, uma operação de crédito com o Banco do Brasil para investimentos em rodovias do Estado. O governador Beto Richa assina o contrato em solenidade a ser realizada no Palácio Iguaçu, às 14 horas.



Os recursos serão aplicados na duplicação da rodovia PR-092 (Rodovia dos Minérios), na Região Metropolitana de Curitiba; duplicação do perímetro urbano de Guarapuava da PRC-466 (região central) e construção da PR-691 – Estrada Beira Rio, que vai trazer benefícios para São Pedro do Paraná e Porto Rico (Noroeste).

O investimento faz parte de um grande projeto do governo estadual que tem o objetivo de recuperar os 10,2 mil quilômetros de rodovias estaduais. O pacote irá consumir ao todo R$ 2,3 bilhões em três anos, sendo R$ 750 milhões ainda em 2017. É o maior investimento já feito pelo estado nessa área e a maior fatia do montante (R$ 1,7 bilhão) será conseguida junto ao Banco do Brasil e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.