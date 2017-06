Episódios de violência contra as mulheres fazem, infelizmente, parte do cotidiano no Paraná. Em março deste ano, inclusive, o Bem Paraná revelou que o estado registra 62 casos de violência física ou moral contra a mulher por dia, o que dá uma média de cinco casos a cada duas horas ou ainda um caso a cada 24 minutos. O dado é referente ao número de fatos noticiados ao Ministério Público do Paraná (MP-PR).

Casos de violência contra o homem, porém, são menos comuns dentro das circunstâncias que a violência contra a mulher costuma acontecer, em especial no tocante aqueles casos que até pouco tempo eram equivocadamente chamados de "passionais". Por isso mesmo, quando acontecem acabam atraindo grande curiosidade.

E em Apucarana, na região norte do Paraná, um desses casos foi registrado na última quinta-feira, depois de uma mulher de 20 anos ter sido detida por ameaçar o ex-companheiro, que representou contra a jovem alegando sofrer constantes perturbações.

A vítima e uma testemunha elataram à Polícia Militar que a ex foi ao seu loccal de trabalho e as frequentes ameaças feitas por ela. Depois do registro de um boletim de ocorrência, a mulher foi detida e levada a delegacia para prestar esclarecimento e também serem tomadass as medidas cabíveis.

