Homem tenta entrar em cadeia com celulares escondidos em bifes

(foto: Divulgação)

Agentes penitenciários da Delegacia de Umuarama, no noroeste do Paraná, se depararam com uma situação inusitada no setor de carceragem. É que um homem acabou flagrando tentando entrar na cadeia com três celulares e dois carregadores escondidos dentro de bifes.

A situação foi confirmada pelos agentes neste sábado (10/06). Eles relataram ter desconfiado do homem e que, ao cortar a carne, encontraram os aparelhos.

O detento que receberia o equipamento não foi identificado, mas o homem que tentou levar para ele os celulares teve de assinar um termo circunstanciado e depois foi liberado.