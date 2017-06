Prova escolar revela que estudante foi quem matou aposentado

Um estudante de 21 anos foi preso acusado de cometer o latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o aposentado Cícero João dos Santos, de 63 anos. O crime ocorrido ontem em Cubatão foi resolvido rapidamente graças a uma prova escolar que o suspeito deixou cair junto com sua mochila ao fugir do local do crime.

O idoso foi baleado na Rua Brigadeiro José Vicente de Faria Lima, no bairro Vila Noa, ao ser abordado pelo criminoso, que estava com um revólver calibre 32. A vítima teria reagido a tentativa de assalto utilizando um violão. Ele estava acompanhado da esposa quando foi ferido.

O suspeito foi localizado pelos policiais horas depois em uma residência na Avenida Principal, no bairro Vila Esperança. Ele teria confessado o crime e levado os agentes até o local em que havia escondido o revólver do crime, ainda com as cápsulas deflagradas. Além disso, a esposa da vítima reconheceu o jovem como o autor do latrocínio.

O suspeito foi levado à Cadeia Pública da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.