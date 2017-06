(foto: Reprodução)

Provavelmente o casal mais badalado do país, Bruna Marquezine e Neymar parecem estar com um relacionamento mais forte do que nunca desde que reataram o namoro. E nas vésperas do Dia dos Namorados, os dois se divertiram num parque em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Pouco antes de encararem uma montanha-russa, eles foram vistos dando um beijão, em mais uma prova de amor de amor do casal.