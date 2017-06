Maju Coutinho estreia no 'Jornal Hoje' e ganha elogios nas redes sociais 

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista da Globo Maria Júlia Coutinho -a Maju, que faz a previsão do tempo no "Jornal Nacional"- estreou neste sábado (10) na bancada do "Jornal Hoje".

Como informou a emissora em 31 de maio, a apresentadora entrou no rodízio de plantonistas da atração, comandada pelos titulares Evaristo Costa e Sandra Annenberg. A novidade inclui Maju no time dos jornalistas Fabio William, Zileide Silva, Renata Capucci e Cesar Tralli, que já desempenham a função.

Mesmo com a mudança, Maju segue com as previsões do tempo na emissora.

REDES SOCIAIS

Queridinha dos internautas, a aparição de Maju no comando da atração agitou as redes socais no começo da tarde e alçou o nome da jornalista aos assuntos mais comentados do Twitter -os chamados "Trending Topics". "Rainha", disse uma navegante. "Maju Coutinho atualizou as definições de 'poder'", disse outro internauta.