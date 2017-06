Katy Perry fala sobre depressão e suicídio

(foto: Reprodução)

Katy Perry inovou no lançamento do álbum Witness e lançou um reality show de sua vida. Transmitido via livestream, os episódios contam um pouco sobre a trajetória da cantora, sendo que o último deles acabou chamando a atenção para um tema delicado.

Ao comentar sobre sua adolescência, Katy revelou ter vivido um momento turbulento e disse ter pensado em se matar. Foi quando a pop star não se segurou e foi às lágrimas.

"Eu tenho vergonha de um dia ter tido esse pensamento, de me sentir tão triste e deprimida. Inclusive escrevi uma música sobre isso", declarou a cantora, que depois falou ainda sobre superação e de como seu trabalho pode ser importante para outras pessoas.

"Se as pessoas conseguirem ver que não sou diferente de ninguém, elas também poderão sonhar alto. Eu sou mais nerd do que todos pensam. Sou uma grande brincalhona".