O Ministério Público Federal (MPF) e a Procuradoria-Geral da República também se posicionaram neste sábado (10/06) sobre o caso de espionagem envolvendo o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com informação publicada pela revista Veja, o ministro, que é relator da Operação Lava-Jato na Corte, estaria sendo espionado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a pedido do presidente Michel Temer.



Na nota publicada, o procurador-geral da República se disse "perplexo" com a revelação, definindo a utilização do aparato estatal para desmerecer o ministro do STF como um "atentado aos Poderes da República e ao Estado Democrático de Direito".

Confira a nota na íntegra



É com perplexidade que se toma conhecimento de suposta utilização do aparato estatal para desmerecer um membro da mais alta corte do país, que tem pautado sua atuação com isenção e responsabilidade.

A se confirmar tal atentado aos Poderes da República e ao Estado Democrático de Direito, ter-se-ia mais um infeliz episódio da grave crise de representatividade pela qual passa o país. Em vez de fortalecer a democracia com iniciativas condizentes com os anseios dos brasileiros, adotam-se práticas de um Estado de exceção.



Há uma colossal diferença entre investigar dentro dos procedimentos legais, os quais preveem garantias aos acusados, e usar o aparato do Estado para intimidar a atuação das autoridades com o simples fito de denegrir sua imagem e das instituições a qual pertencem.



O desvirtuamento do órgão de inteligência fragiliza os direitos e as garantias de todos os cidadãos brasileiros, previstos na nossa Constituição da República e converte o Estado de Direito, aí sim, em Estado Policial.



O Ministério Público Brasileiro repudia com veemência essa prática e mantém seu irrestrito compromisso com o regime democrático e com o cumprimento da Constituição e das leis.