(foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná viu cair na tarde deste sábado (10/06) a sua invencibilidade como mandante na temporada e de quebra ampliou o jejum de vitórias para quatro partidas. O algoz desta vez foi o Guarani, que fez uma boa partida na Vila Capanema, mostrando muita organização para garantir seus primeiros três pontos como visitante na Série B. O placar de 1 a 0 foi construído graças ao gol de cabeça de Braian Samudio, marcado aos sete minutos do segundo tempo.



Com o resultado, o time paranista agora soma 10 vitórias, cinco empates e uma derrota como mandante em 2017. Com seis pontos, a equipe cai para a 16ª colocação da Série B, uma posição acima da zona de rebaixamento. Já o Bugre chega aos 12 pontos e assume a vice-liderança da competição, dois pontos atrás do líder Juventude.



Na próxima rodada, na terça-feira, o Paraná medirá forças contra o Náutico, na Arena Pernambuco, enquanto o Guarani recebe o Paysandu no Brinco de Ouro. As duas partidas terão início às 19hh15.



FORMAÇÃO NOVA E DESFALQUES



Para o jogo deste sábado, o Paraná novamente entrou em campo com uma formação tática diferente. É que o treinador montou a equipe no 4-2-3-1, esquema que já vinha sendo utilizado por Wagner Lopes, deixando de lado o 4-1-4-1 utilizado nas últimas rodadas.



Os problemas na montagem da equipe, porém, eram muitos. Os dois armadores do time, por exemplo (Renatinho e Zezinho) ficaram de fora por conta de lesão. Ainda no meio de campo o treinador perdeu Alex Santana, que retornou ao Internacional. Além disso, Léo, Marcos, Ítalo e Vitor Feijão seguem em recuperação.



Leandro Vilela, então, foi improvisado na lateral-direita, enquanto Guilherme Biteco, que retornava o time após ficar fora na últim rodada por conta de uma lesão no joelho, e Robson fizeram as funções de extremos (meias pelas laterais). Matheus Carvalho ficou como o meia mais centralizado, enquanto Felipe Alves fez a função de centroavante.

PRIMEIRO TEMPO

Apesar do retrospecto negativo como visitante, o time campineiro conseguiu impor grandes dificuldades ao Paraná na etapa inicial, principalmente nos primeiros 30 minutos de jogo. Visivelmente nervoso, o Paraná errava muito na troca de passes e encontrava grandes dificuldades para superar a marcação do time paulista.

Com marcação adiantada e mais organizado taticamente, o time bugrino foi quem levou mais perigo contra a meta adversária, com sete finalizações (uma no alvo) contra apenas três do rival, todas fora da meta. A melhor chance da partida, inclusive, foi do Guarani, aos 30 minutos, quando Braian Samudio desperdiçou grande oportunidade caara a cara com o goleiro após falha na saída de bola com Gabriel Dias.



Embora tenha melhorado o nível da exibição nos 15 minutos finais do primeiro tempo, o time paranista não conseguiu evitar os protestos da torcida na saída dos times para os vestiários. Das arquibancadas ecoaram os pedidos de “raça, raça” e algumas vaias aos jogadores.



SEGUNDO TEMPO



Na volta para o intervalo, a primeira substituição na equipe do Paraná, com Minho entrando no lugar de Matheus Carvalho. Com a mudança, Biteco deixou a ponta para atuar mais centralizado. Mais tarde, ainda colocou o atacante Pedro Bortoluzo no lugar do volante Gabriel Dias e x no lugar de y.



O domínio do Guarani, porém, se manteve. Enquanto os donos da casa tinham dificuldade para ultrapassar o meio de campo com a bola dominada, os visitantes já haviam conseguido três escanteios em sete minutos. No último deles, Braian Samudio acertou um belo cabeceio para vencer o goleiro e abrir o placar na Vila Capanema.



Com a vantagem construída, os paulistas então recuaram e chamaram o time paranista, esperando por um contra-ataque para matar o jogo. Os paranaenses se aproveitaram da situação e criaram boas oportunidades para chegar ao empate, mas na melhor das oportunidades acabaram parando na trave depois de outro belo cabeceio, desta vez de Felipe Alves, aos 13 minutos.

Paraná 0 x 1 Guarani

Paraná: Richard; Leandro Vilela, Rayan, Brock e Assis; Jhony (Luiz Otávio), Gabriel Dias (Pedro Bortoluzo), Matheus Carvalho (Minho), Biteco, Robson; Felipe Alves. Técnico: Cristian de Souza.

Guarani: Leandro Santos; Lenon, Diego Jussani, Genilson e Salomão; Auremir, Evandro, Braian Samudio (Caíque) e Bruno; Claudinho (Juninho) e Eliandro (Denner). Técnico: Vadão.

Gols: Braian Samudio (7-2º)

Cartões amarelos: Leandro Vilela (P); Braian Samudio, Auremir (G)

Árbitro: Alinor Silva da Paixão (MT)

Público: 4.228 total

Renda: R$ 83.740,00

Local: Estádio Vila Capanema, em Curitiba (PR), no sábado (10/06) às 16h30

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

8 – Biteco manda a bola para a área em cobrança de falta, Jussani desvia e quase manda contra a própria meta. Escanteio para o Paraná.

15 – Guarani chega pela esquerda, Claudinho toca para Evandro que arrisca o chute da entrada da área. A bola desvia na zaga e sai pela linha de fundo.



30 – Bola viaja até a segunda trave após cobrança de falta de biteco e sobra para Rayan. O jogador se atrapalha com a marcação e ninguém chega na bola, até Leandro Santos sair da meta e ficar com ela.



31 – Auremir ganha na intermediária e laança para Samudio. O jogador bugrino ganha na corrida de Brock e fica cara a cara com o goleiro, tocando na sua saída. A bola passa raspando a trave de Richard.



32 – Mais uma jogada do Guarani pela esquerda. Salomão tenta o cruzamento e Leandro Vilela afasta. Na sequência Evandro recebe de Bruno Nazário e chuta por cima do gol.



35 – Contra-ataque puxado por Felipe Alves, que passa por dois marcadores e serve para Robson. O meia-atacante chuta forte e erra o alvo por muito.

39 – Matheus Carvalho cruza da esquerda para a segunda trave e encontra Biteco livre. Ele tenta chutar de primeira, mas pega mal na bola, sem firmeza, e manda para fora.



46 – Robson invade a área, passa por Jussani e tenta encarar mais um marcador. Ele, porém, se atrapalha com a bola e perde o timing para a finalização. Estava de frente para o gol.



Segundo tempo

7 – Gol do Guarani! Cobrança de escanteio de Bruno Nazario na primeira trave, Braian Samudio sobe mais do que a defesa paranista e testa com força para o fundo das redes.



13 – Minho faz boa jogada pela direita e cruza na medida para Felipe Alves, que cabeceia firme, para o chão. A bola caprichosamente toca na trave. O goleiro do Guarani só ficou olhando e torcendo para ela não entrar.

17 – Bola lançada para a área, Salomão fura feio e a bola sobra para Robson, de frente para o gol. Em vez de chutar, porém, o jogador paranista tenta dar um corte no marcador e Salomão se recupera, roubando a bola na hora H.



29 – Eliandro recebe ótimo passe de Caíque e fica na cara do gol. Na hora da finalização, porém, tenta um toque por cima e praticamente recua para o goleiro Richard, desperdiçando grande oportunidade para liquidar a fatura.



38 – Auremir recebe na entrada da área e arrisca um chute por cobertura. A bola bate na trave! Quase um golaço na Vila Capanema.