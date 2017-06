Inter vence Náutico em jogo com quatro pênaltis e encerra jejum em casa

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional, enfim, venceu no estádio Beira-Rio pela Série B. Neste sábado (10), o Colorado fez 4 a 2 no Náutico em jogo válido pela sexta rodada do campeonato. A partida em Porto Alegre ficou marcada pelos quatro pênaltis a favor dos donos da casa. O resultado leva o time gaúcho ao G4, com 11 pontos. Carlos, Marcelo Cirino, William Pottker e D'Alessandro fizeram os gols do Inter. Os dois últimos em cobrança de pênalti. A terceira penalidade em favor do Colorado foi desperdiçada por Cirino. Os gols do Náutico foram de Vinicius e Iago. A vitória diante do Náutico encerrou o jejum do Inter em casa na Série B. Contra ABC e Juventude, o time até saiu na frente, mas cedeu empate. Já o Timbu segue sem ganhar no campeonato, mas conseguiu marcar o dobro de gols que fez em cinco jogos no duelo fora de casa. O Internacional volta a campo pela Série B na próxima terça-feira (13) contra o América-MG, às 21h30, no Independência, em MG, pela sétima rodada do campeonato.