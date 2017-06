Frio faz Prefeitura de SP intensificar abordagem a moradores de rua

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo afirmou que intensificou a abordagem a moradores de rua diante das baixas temperaturas registradas neste sábado (10), quando a capital teve a madrugada mais fria do ano com média de 9,4°C. Para este domingo (11), a previsão é de mínima de 8°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Agentes dos Centros Pop (Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua), Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social) foram escalados para reforçar a atuação. Por volta das 7h deste sábado, o morador de rua Cícero Sidnei foi encontrado morto na rua Fernandes Vieira, próximo à estação Belém do metrô, na zona leste. O padre Julio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, afirmou em sua página em uma rede social que a morte foi causada pelo frio. O corpo está no IML (Instituto Médico Legal) onde passa por necropsia para ser definida a causa da morte. Segundo a Smads (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social), Sidnei foi abordado por assistentes sociais na sexta-feira (9), que o alertaram sobre a madrugada fria, mas ele se recusou a ir para um abrigo. Na última madrugada, a pasta afirmou que foram atendidas 101 chamadas para acolhimento e que não registrou falta de vagas na rede com 84 centros de acolhida. No caso de presenciar algum morador exposto ao frio, é possível avisar a prefeitura por meio do 156.