Para fugir de assalto, motorista salta de caminhão em movimento. Veja!

(foto: Reprodução)

Um motorista de caminhão que era mantido como refém e tinha sido assaltado momentos antes, pulou do caminhão com o veículo ainda em movimento e pediu socorro aos agentes da Polícia Rodoviária Federal em Anápolis, Goiás.



O fato aconteceu por volta de 01h da madrugada de hoje(09) na BR 060, na Unidade Operacional da PRF em Anápolis, estado de Goiás, quando os agentes foram surpreendidos com a atitude do caminhoneiro que saltou do veículo quando diminuiu de velocidade para passar pelo posto policial.



Ao abordar o caminhão, a PRF constatou que a vítima era mantida como refém por um homem de 22 anos, sob a mira de um revólver, calibre 38 carregado com 05 munições,



De acordo com motorista, ele transportava uma carga de macarrão, carregado em Anápolis/GO e deveria levar a mercadoria para Valparaíso/GO quando foi interceptado, próximo a Abadiânia, também no estado de Goiás, por dois homens em um carro de passeio.



O assaltante flagrado, que já tem passagens pela polícia por associação criminosa, receptação e porte ilegal de arma de fogo foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes local.