Manhã de domingo deve ter geada novamente no Paraná

(foto: Franklin de Freitas)

Os curitibanos irão sofrer por mais alguns dias com o frio. E para a manhã deste domingo, a previsão é de mais geada, segundo informa o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A previsão é de temperatura mínima de 2ºC e máxima de 17ºC para amanhã.

"O intenso anticiclone frio e seco (massa de ar frio e seco) que avança pelo norte da Argentina, Paraguai, ou seja, com deslocamento continental, deixa o tempo estável em todo o estado do Paraná durante o fim de semana. Contudo, como o ar é muito seco e extremamente frio, o tempo vai ficar gelado em todos os setores do Estado. Com isso, há previsão de geadas amplas sobre as regiões Sudoeste, Sul, Central, Campos Gerais e sul da Metropolitana de Curitiba. Nos demais setores do Paraná, as geadas serão de intensidade fraca. Apenas no Litoral não há previsão para ocorrência de geadas, mas o frio também será expressivo", escreveram os meteorologistas no siste da instituição.

Para os dias seguintes, novamente o frio deve atormentar os curitibanos. Na segunda-feira, por exemplo, a previsão é de temperatura mínina de 5ºC e máxima de 17ºC. A partir de terça, porém, esquenta um pouco, com a temperatura variando entre 7ºC e 20ºC.

O frio e as geadas, porém, não serão exclusividades curitibanas. Nas regiões central e centro-sul, por exemplo, as geadas deverão ser ainda mais intensas na manhã de domingo.