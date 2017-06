Técnico diz que faltou atitude e concentração ao Paraná

O técnico do Paraná Clube, Cristian de Souza, admitiu em entrevista coletiva o desempenho abaixo do esperado de seus comandados na tarde deste sábado (10/06), em derrota do seu time diante do Guarani, na Vila Capanema. Na visão do treinador, a equipe entrou com uma baixa taxa de concentração, atuou de forma desorganizada e sem a atitude necessária para buscar os três pontos.



“Hoje entramos com a taxa de concentração lá embaixo, disputando poucas bolas, o time muito afastado nos seus setores no campo. Não conseguimos criar nenhma forma de superioridade numérica e o time do Guarani estava bem postado, é um time experiente e soube jogar em cima da nossa dificuldade”, disse o treinador. “É um jogo que poderíamos passar a madrugada inteira tentando que não faríamos o gol”, completou.



Apesar do momento ruim – já são quatro partidas sem vencer na Série B e a torcida começa a questionar o trabalho do jovem técnico -, o treinador tratou de destacar que o momento não seria de se fazer uma caça às bruxas e de achar que tudo o que foi feito até aqui pelo clube está errado.

“Não podemos fazer uma caça às bruxas, achar que ninguém serve, que nada presta e as coisas não tem como retornar a dar certo. Tem sim e vai precisar de trabalho, de nos reequilibrarmos, com muita calma, com muita transparência, que precisamos mudar nossa atitude, atitude que hoje não tivemos”, afirmou, pedindo ainda desculpas ao torcedor. “Foi um dia muito ruim, pedimos desculpas ao torcedor, mas o que passou, passou. Agora é buscar os pontos lá no Recife.”



Sobre o desempenho ruim da equipe nas últimas partidas, Cristian comentou que já era algo esperado, mas ressaltou que a atuação de hoje surpreendeu negativamente. “Mais cedo ou mais tarde teríamos uma queda de rendimento. Obviamente que não esperaamos que fosse algo como o que aconteceu hoje, simplesmente não entramos no jogo. Mas no futebol sabemos que acontecem dessas coisas. Agora temos de analisar o porque do desempenho abaixo da crítica e colocar os pés nos chãos. Nosso grupo é jovem e de certa forma isso vai servir para o amadurecimento de todos.”