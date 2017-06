Rivais elogiam Hamilton após inglês igualar marca de Senna

JULIANNE CERASOLI MONTREAL, CANADÁ (UOL/FOLHAPRESS) - Só se falou de Lewis Hamilton no paddock em Montreal depois que o piloto igualou o número de pole positions de Ayrton Senna ao fazer o melhor tempo na definição do grid da sétima etapa do campeonato. A marca do brasileiro sempre foi considerada extremamente forte e, não coincidentemente, foi a última batida por Michael Schumacher. O alemão só alcançou o número de Senna em sua última temporada pela Ferrari, em 2006, e tem o recorde do número de poles, com 68, marca que Hamilton pode alcançar no GP da Grã-Bretanha. “É um piloto que conseguiu atingir um número tão forte do Senna, ainda mais forte do que as corridas”, lembrou Felipe Massa a reportagem. “E ele é mais novo e tem um número parecido de GPs e ainda mais com três títulos no bolso. Isso mostra que ele é um piloto que tem um nível excepcional e merece tudo o que conquistou até agora e sem dúvida tem muito mais o que conquistar.” O trabalho do inglês, que foi presenteado com um capacete doado pela família Senna após a classificação, foi reconhecido inclusive por seu rival na disputa pelo título, Sebastian Vettel. O alemão confessou ter se surpreendido com a ótima volta dada pelo piloto da Mercedes, que foi 330 milésimos mais rápido em uma pista na qual as diferenças costumam ser mínimas. “Até achei que tinha feito o suficiente para estar na pole position, mas depois vi que não tinha sido o suficiente. Hoje é o dia dele e é muito impressionante o que ele atingiu, é uma marca muito expressiva”, disse Vettel. A pole position vem em boa hora para o piloto da Mercedes, que tem uma desvantagem de 25 pontos para Sebastian Vettel no campeonato. O alemão larga em segundo na prova que começa às 15h do domingo pelo horário de Brasília. Já Massa sai da sétima colocação.