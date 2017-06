Prass volta a ser decisivo, admite falha contra o SP e reclama de críticas

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro palmeirense Fernando Prass contribuiu diretamente, com duas defesas fundamentais, para a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense. Depois do jogo deste sábado no Allianz Parque, ele foi o jogador que mais falou com jornalistas e realizou uma autocrítica. Prass, em tom de desabafo, disse que os erros são naturais dentro da temporada. "Estou satisfeito comigo. Estaria mais se não tivesse sofrido gol. Não fui muito exigido, mas nas duas ou três vezes que fui, consegui fazer intervenção. Fiz boas partidas, tirando o erro contra o São Paulo [gol de Pratto]. Óbvio que o erro, para o goleiro, se não tem um pouco de sorte, vira gol", comentou Fernando Prass. "Não perdi a confiança, porque goleiro sem confiança não consegue jogar. A gente é ser humano, vai ter dia que o centroavante não vai fazer gol, que o zagueiro vai errar e o goleiro vai errar. Tenho que ter serenidade, com 20 anos como profissional tenho que saber minhas reais condições, defeitos e virtudes. Não posso achar que sou o melhor goleiro do mundo e depois que sou o pior. Graças a Deus tenho uma autocrítica boa", afirmou ainda Prass. "Minha autoavaliação diz que nos jogos pelo Palmeiras tenho uma média muito boa. Vou passar por momentos bons e ruins, se Deus quiser ainda tenho muito tempo no Palmeiras, vou errar e acertar, e óbvio que na minha avaliação os acertos são muito maiores que os erros", concluiu sobre si próprio. As críticas sobre a equipe, aliás, também foram comentadas pelo goleiro, que vê o período de oscilação com normalidade. "É um grupo bem maduro e entende que no futebol, em campeonato longo com equipes equilibradas, vai acontecer 0 a 0 em casa, como com Atlético Mineiro, vai haver derrota fora, como contra o Coritiba. É natural. Algumas equipes vão oscilar no começo, outras no meio, outras no fim, vai haver alternância grande. Quem oscilar menos, aumenta chances de ser campeão", disse.