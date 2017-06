Vasco muda após entrada de Nenê e vence Sport com mais um de Luis Fabiano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A torcida pediu e Nenê, que iniciou o jogo desta noite de sábado (10), em São Januário, no banco de reservas, foi a campo no intervalo. E deu certo. O Vasco cresceu no segundo tempo e, com um belo gol de cabeça de Luis Fabiano e outro de Douglas, já no fim da partida, venceu o Sport de Luxemburgo por 2 a 1, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória se torna importante para a torcida fazer as pazes com o time vascaíno, que chega a nove pontos e pula, ao menos temporariamente, para a oitava posição da tabela. Já o Sport acaba ultrapassado pelo próprio Vasco, estaciona nos sete pontos e fica por enquanto com o 13º lugar. Os dois times agora voltam a campo na quarta-feira (14). O Sport joga mais cedo, às 19h30, contra o São Paulo, na Ilha do Retiro. Já o Vasco visita a Chapecoense às 21h45, na Arena Condá. As partidas são válidas pela sétima rodada da Série A. VASCO Martín Silva, Gilberto, Paulão, Breno e Henrique; Jean, Wellington (Nenê), Douglas e Mateus Vital (Jomar); Manga Escobar (Evander) e Luis Fabiano T.: Milton Mendes SPORT Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Patrick; Anselmo (Leandro Pereira), Rithely, Thallyson (Sander) e Thomás (Rogério); Osvaldo e André T.: Vanderlei Luxemburgo Arbitragem: Caio Max Vieira (RN) Púlbico/Renda: 9.485 pagantes (10.273 presentes)/R$ 291.675,00 Cartões Amarelos: Osvaldo (SPO) Gols: Luis Fabiano (Vasco), aos 17 minutos do primeiro tempo; Douglas (Vasco), aos 45 minutos do segundo tempo; e André (SPO), aos 47min do segundo tempo