Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 6,5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1938 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (10). Os números sorteados foram: 10, 16, 32, 40, 42 e 54. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 6,5 milhões. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 24 apostas ganhadoras, R$ 65.892,57 Quadra - 4 números acertados – 2.220 apostas ganhadoras, R$ 1.017,64 QUINA Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4406 da Quina sorteadas neste sábado (10), em Itatiba, SP. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 2,3 milhões. Os números sorteados foram: 07, 38, 64, 65 e 79. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 61 apostas ganhadoras, R$ 6.454,84 Terno - 3 números acertados – 4.421 apostas ganhadoras, R$ 133,92 Duque - 2 números acertados – 114.136 apostas ganhadoras, R$ 2,85 TIMEMANIA A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (10). Os números sorteados no concurso 1043 foram: 17, 27, 49, 53, 56, 57 e 79. O time do coração foi o Moto Clube/MA. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 30 milhões. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 27.844,59 5 números acertados - 648 apostas ganhadoras, R$ 798,01 4 números acertados – 13.150 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados – 123.507 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Moto Clube/MA – 29.623 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA SENA Ninguém acertou as dezenas dos dois sorteios da Dupla Sena do concurso 1654 deste sábado (10). A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 900 mil. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 10, 11, 14, 16, 19, 31 Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 2.892.183,17 Quina - 5 números acertados - 16 apostas ganhadoras, R$ 3.102,06 Quadra - 4 números acertados - 768 apostas ganhadoras, R$ 73,85 Terno - 3 números acertados – 13.721 apostas ganhadoras, R$ 2,06 2º sorteio - 02, 05, 09, 21, 37, 39 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 2.481,64 Quadra - 4 números acertados - 746 apostas ganhadoras, R$ 76,03 Terno - 3 números acertados – 13.919 apostas ganhadoras, R$ 2,03 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números da extração 5187 da Loteria Federal, que foi realizado neste sábado (10). Os resultados são os seguintes: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 14241 - 700.000,00 2º - 63247 - 36.000,00 3º - 12605 - 30.000,00 4º - 33791 - 24.700,00 5º - 08002 - 20.146,00