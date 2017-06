Polícia faz operação na nova cracolândia, em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A praça Princesa Isabel, onde se instalou a nova cracolândia, foi alvo de uma operação policial na manhã deste domingo (11). Agentes da Força Tática, da Tropa de Choque da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, em parceria com a prefeitura, estão no local desde o início da manhã. Além da busca de armas e drogas, o objetivo foi desmontar toda a estrutura de barracas de lona que se ergueu ali nas últimas semanas. Segunda a prefeitura, uma nova operação poderá ser feita mais à frente caso as barracas voltem a ser montadas na praça. Toda a estrutura tem sido usada para venda e uso de crack. Os usuários de drogas migraram para o local após operação policial há três semanas, que prendeu traficantes e desobstruiu vias usadas para uma feira ilícita livre, a cerca de 400 metros dali. As ruas no entorno da praça foram isoladas pela PM. Entre as ruas bloqueadas para a passagem de veículos estão as avenidas Duque de Caxias e Rio Branco, além da alameda Barão de Limeira e das ruas Guaianases, Conselheiro Nébias, Glete e Helvétia. Segundo o governo do Estado, a operação de hoje foi para combater tráfico e retomar espaço público.