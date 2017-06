Curitiba acorda com 5ºC no domingo, mas temperatura sobe rápido

Sol e frio na manhã de Curitiba (foto: Silvio Rauth Filho)

Curitiba amanheceu com alguns pontos isolados de geada e com temperatura de 5º C. No entanto, o frio será menos intenso já no início da tarde. A previsão é que até o meio-dia os termômetros marquem 15º C. E que até 15 horas cheguem a 18º C.

O tempo deve continuar seco, sem chuvas em Curitiba e em todo Paraná nesse domingo.

“A estabilidade atmosférica predomina no decorrer do domingo em todas as regiões paranaenses devido a atuação da forte massa de ar seco e frio que avança sobre a Região Sul do Brasil. No Paraná, o tempo contínua estável, com predomínio de Sol, porém o frio também segue intenso, ou seja, vamos ter formação de geadas na maior parte do Estado. As regiões que devem registradas geadas mais fortes são Sul, Central, Campos Gerais. Região Metropolitana de Curitiba e inclusive a Capital deve registrar geadas fracas. Litoral e Noroeste, o frio também é expressivo, porém sem ocorrência de geadas”, relata o Simepar - Sistema Meteorológico do Paraná.