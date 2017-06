Acidente na BR-277 deixa oito feridos

Redação Bem Paraná, com informações do G1

Um acidente na madrugada deste domingo (11) na BR-277, em Palmeira, na região dos Campos Gerais do Paraná, deixou oito pessoas feridas. Segundo informações do site G1, um dos carros acertou a traseira do outro, no quilômetro 179 da rodovia.

Entre as vítimas estão uma mulher de 26 anos e um homem de 20, que ficaram gravemente feridos. Outros cinco homens e uma mulher, com idades entre 21 e 36 anos, tiveram ferimentos leves. Todos foram encaminhados para dois hospitais da região: a Santa Casa de Palmeira e uma outra unidade em Ponta Grossa (nome não divulgado)