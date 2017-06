Em Curitiba, jovem morre com tiro na cabeça jogando roleta-russa

Um jovem de 22 anos morreu nesse sábado (10) à noite em uma residência no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Segundo informações em redes sociais, ele estaria jogando “roleta-russa” com um revólver calibre 38 e acabou disparando contra a própria cabeça. O nome do jovem não foi divulgado. Os outros jovens que participavam do jogo fugiram após o disparo. Clique aqui para ler mais sobre o caso no Blog Plantão de Polícia.