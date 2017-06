Inglaterra vence Mundial sub-20 e frustra sonho venezuelano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inglaterra conquistou na manhã deste domingo (11) o título inédito do Campeonato Mundial sub-20 de futebol masculino. Disputado na Coreia do Sul, a seleção europeia venceu por 1 a 0 e frustrou o sonho venezuelano de levar o Mundial. Foi uma final bastante equilibrada. A seleção vinotinto teve a chance de empatar em uma cobrança de pênalti, mas o goleiro Woodman não deixou passar. Esse é o primeiro título da categoria conquistado pela Inglaterra, graças a Calvert-Lewin, revelação do Everton, autor do único gol da partida. Foi também a primeira decisão de um Mundial que a Venezuela disputou. Antes, a equipe nunca havia passado das oitavas de final. O sucesso surpreendente no torneio sub-20, com direito a vitória sobre a Alemanha e eliminação do Uruguai se contrapõe à conturbada situação das ruas de Caracas e cercanias, e obviamente entrou no radar de Maduro, que usou redes sociais e microfones oficiais para enaltecer a seleção.