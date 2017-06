Em jogo cheio de polêmicas, Coritiba empata e fica na vice-liderança

Henrique Almeida: ele marcou o segundo gol do Coritiba no jogo (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba empatou em 2 a 2 com o Botafogo, nesse domingo (dia 11) de manhã, no Estádio Engenhão, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou na vice-liderança, com 13 pontos, e está atrás do líder Corinthians apenas no saldo de gols. Até o final da rodada, o Coxa ainda pode ser superado por Grêmio e Chapecoense. O Botafogo segue na 9ª posição, com oito pontos.

A partida desse domingo foi cheia de polêmicas com a arbitragem. O Botafogo reclamou dos dois pênaltis marcados para o Coritiba. O segundo é polêmico. Pela imagem da TV, a impressão é que Rildo, do Coxa, forçou a jogada e começou a cair na área antes de ser tocado. Mesmo assim, há o toque claro do zagueiro Carli, do Botafogo, no adversário. Ou seja, é um lance muito difícil para o árbitro.

O primeiro pênalti para o Coritiba, porém, é claro. A imagem da TV não deixa dúvida que Rildo foi derrubado.

O clube carioca também reclamou de um lance no 1º minuto do 2º tempo, quando João Paulo se jogou na meia-lua, em dividida com Márcio. A imagem da TV dá a impressão que o jogador do Botafogo tentou “cavar” a falta.

Outro lance reclamado pelo Botafogo é de pênalti em Rodrigo Pimpão, aos 44 do 1º. Ele divide com Dodô e cai na área. A imagem da TV deixa dúvidas. Outro lance polêmico.

O Coxa pediu mais um pênalti aos 12 do 2º. No lance, Alan Santos cabeceou e a bola tocou no braço de Igor Rabello. A imagem da TV deixa claro o toque, mas é um lance que depende da interpretação da arbitragem.

ARTILHEIRO

O atacante Kleber Gladiador marcou um gol no jogo e segue como artilheiro do time no ano, com 11 gols em 21 jogos. Foi o primeiro dele no Brasileirão. Henrique Almeida fez o outro gol do Coxa na partida e chegou a 7 em 21 partidas no ano.

PACHEQUINHO

O técnico Pachequinho tem 19 partidas pelo Coritiba em 2017, com 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Coritiba não tinha Anderson, João Paulo, Rodrigo Ramos e Léo. Pachequinho manteve o esquema tático 4-4-2, com Tiago Real na direita, Rildo na esquerda e dois centralizados (Jonas e Alan Santos).

No Botafogo, os desfalques eram Camilo, Emerson Silva, Victor Luis, Airton, Bochecha, Guilherme, Vinícius Tanque, Luis Ricardo, Jonas e Marcinho.

PRIMEIRO TEMPO

Foram 45 minutos de equilíbrio e bom futebol. Os dois times tiveram postura ofensiva e buscaram o gol. O Botafogo finalizou mais no primeiro tempo (6 a 4), mas o Coritiba apresentou jogadas mais trabalhadas.

O Coxa começou bem o jogo e fez 1 a 0 já aos 7 minutos. Rildo sofreu pênalti. Kleber cobrou e converteu. Com a vantagem, o Coxa seguiu atacando e o jogo ficou “lá e cá”, com boas jogadas para os dois lados. O Botafogo chegou ao empate aos 22, em jogada bem executada. Gilson (ex-Paraná Clube) cruzou, João Paulo desviou e Roger (ex-Atlético-PR) completou na pequena área: 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

O Botafogo melhorou no segundo tempo. Teve facilidade para chegar à linha de funda e colocar a bola na área. O Coxa seguiu com uma postura ofensiva, mas passou a cometer muitos erros individuais. Aos 7, pênalti para o Coritiba, sofrido por Rildo. Henrique Almeida converteu e fez 2 a 1. O Botafogo empatou aos 20. João Paulo cruzou, Werley falhou e Carli fuzilou. O time carioca criou as melhores chances nos minutos finais, mas Wilson salvou a melhor delas, aos 30 minutos.

ESTATÍSTICAS

O Coritiba teve 48% de posse de bola, 8 finalizações (4 certas), 5 escanteios e 79% de precisão nos passes e lançamentos. O Botafogo somou 12 finalizações (5 certas), 5 escanteios e 79% de precisão nos passes e lançamentos Os dados são do WhoScored.

BOTAFOGO 2 x 2 CORITIBA

Botafogo: Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva (Wenderson), Matheus Fernandes (Montillo), João Paulo e Rodrigo Pimpão; Róger (Renan Gorne). Técnico: Jair Ventura

Coritiba: Wilson; Dodô, Márcio, Werley e William Matheus; Jonas, Alan Santos, Tiago Real e Rildo (Iago Dias); Kleber (Alecsandro) e Henrique Almeida (Edinho). Técnico: Pachequinho

Gols: Kleber (7-1º), Roger (22-1º), Henrique Almeida (9-2º) e Carli (20-2º)

Cartões amarelos: William Matheus, Kleber, Henrique Almeida, (C). João Paulo, Gilson, Bruno Silva (B)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza - SP (CBF)

Público: 14.866 pagantes (17.536 total)

Local: Estádio Engenhão

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

4 – William Matheus cruza. A defesa desvia. Kleber pega o rebote e chuta sobre o gol.

5 – Pênalti para o Coritiba. Rildo é derrubado por Joel Carli na área.

7 – Gol do Coritiba. Kleber bate à direita do goleiro, que fica parado.

11 – Dodô chuta de longe e acerta o ângulo. Gatito faz boa defesa.

14 – João Paulo arrisca de longe. A bola vai ao lado do gol.

22 – Gol do Botafogo. Gilson chega à linha de fundo, na esquerda, e cruza. João Paulo desvia na primeira trave e Roger completa na pequena área.

32 – William Matheus rouba no ataque e rola para Tiago Real, que chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

37 – Falta na direita. João Paulo cruza. Roger cabeceia perto, sobre o gol.

40 – Pimpão ajeita. Roger recebe na meia-lua e chuta forte. Wilson espalma para escanteio.

44 – Dodô divide com Pimpão, que cai na área e pede pênalti.

Segundo tempo

7 – Pênalti para o Coritiba. Rildo invade a área, se enrosca com Carli e cai.

9 – Gol do Coritiba. Henrique Almeida bate à esquerda do goleiro, que cai para a direita.

15 – Arnaldo cruza. Roger cabeceia para longe.

20 – Gol do Botafogo. João Paulo cruza. Werley se atrapalha na área. Carli rouba a bola e fuzila.

21 – Henrique Almeida chuta de fora da área. Gatito faz boa defesa, no canto.

23 – Bruno Silva invade a área e toca. A bola passa por Wilson. Roger, com o gol vazio, chuta para fora.

30 – Gilson parte em contra-ataque e enfia nas costas de defesa. Montillo entra livre e chuta no canto. Wilson salva.

46 – João Paulo chuta de fora da área. Wilson defende no canto.