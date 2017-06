Com provocação e pênaltis, Botafogo e Coritiba empatam por 2 a 2

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Coritiba protagonizaram um jogo bastante movimentado. Com direito a provocação de Henrique Almeida (fez sinal do chororô), milagre do goleiro Wilson e dois pênaltis marcados para os visitantes, as equipes, no fim, empataram por 2 a 2, no Estádio Nilton Santos. Os paranaenses sempre saiam na frente e faziam os cariocas correrem atrás do prejuízo. Os gols foram marcados por Kleber Gladiador e Henrique Almeida, e Roger e Carli.

Mesmo jogando fora de casa, o Coritiba aproveitou os minutos iniciais para surpreender o Botafogo. Em 5min, duas jogadas perigosas, até que Rildo foi derrubado por Carli dentro da área e Kleber cobrou para abrir o placar. Os visitantes, porém, não conseguiram manter o ritmo por muito tempo. Após sofrer o gol, o Botafogo finalmente acordou. Mais ligado, o time passou a buscar ataques em velocidade sempre que tinha espaço.

Quando o Coritiba aparecia fechado, o Alvinegro trocava passes com inteligência. E foi assim que saiu empate. Em jogada que envolveu Pimpão, Gilson, João Paulo e Roger, que empurrou para esticar a rede.

Durante o intervalo, um casal de botafoguenses emocionou o público no estádio. Rodrigo, o namorado, surpreendeu e pediu Thais em casamento. Mas aí veio a reviravolta. A namorada revelou estar grávida e emocionou a todos no Nilton Santos. Foram preciso muitos lenços.

A velocidade de Rildo não combina com o estilo de jogo de Carli. Tanto que o argentino fez dois pênaltis no atacante (o segundo mais polêmico). Henrique pediu para bater a marcou com categoria. Na comemoração, provocou o Botafogo fazendo o sinal do 'chororô'. Clima esquentou. Após cometer dois penaltis, Carli se lançou ao ataque tentando reduzir o prejuízo. O argentino teve sorte e competência.

Em determinado momento, a bola sobrou para ele que não perdoou: 2 a 2. Quando a partida já se encontrava 2 a 2, o Botafogo fazia de tudo pela virada. E teve uma grande oportunidade aos 30min, quando Montillo recebeu grande bola de Gilson e tocou no canto. Wilson operou milagre a fez grade defesa.

BOTAFOGO Gatito; Arnaldo, Carli, Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes (Montillo), Bruno Silva (Wenderson) e João Paulo; Rodrigo Pimpão e Roger (Renan Gorne) T.: Jair Ventura

CORITIBA Wilson; Dodô, Werley, Márcio e William Matheus; Alan Santos, Jonas, Tiago Real; Rildo (Iago) Henrique Almeida (Edinho) e Kleber (Alecsandro) T.: Pachequinho Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Daniel Paulo Zioli (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Cartões amarelo: Bruno Silva, Gilson e João Paulo (BOT); Willian Matheus, Kleber e Henrique Almeida (CTB)

Gols: Kleber, aos 7 min, Roger, aos 22 min, do primeiro tempo; Henrique Almeida, aos 9 min, Carli, aos 20 min do segundo tempo