Irã envia aviões ao Qatar em meio à preocupação de escassez de alimentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Irã enviou quatro aviões cargueiros com alimentos para o Qatar e planeja fornecer 100 toneladas de frutas e vegetais todos os dias, disseram autoridades iranianas, em meio à preocupação de escassez após os maiores fornecedores do Qatar terem congelado as relações com o país dependente de importações. O Qatar tem negociado com Irã e Turquia para garantir o fornecimento de água e comida após Arábia Saudita, Emirados Árabos Unidos, Egito e Barein romperem relações, acusando Doha de apoiar o terrorismo. O Qatar afirma que as alegações são baseadas em mentiras. "Após as sanções ao Qatar, a Iran Air até agora transportou frutas e vegetais para este país em quatro voos", disse o chefe de relações públicas da companhia aérea nacional do Irã, Shahrokh Noushabadi, segundo a agência de notícias Fars. O chefe de indústrias, negócios e comércio na província de Fars também afirmou, segundo a agência de notícias Tasnim, neste domingo (11), que os primeiros aviões levando comida para o Catar haviam decolado da cidade de Shiraz. "Exportaremos 100 toneladas de frutas e vegetais para o Catar todos os dias", declarou Ali Hemmati. O chefe da exportação de proteína animal do Irã disse neste domingo que já havia exportado 66 toneladas de carne ao Qatar nos últimos dois dias. TRUMP Na terça-feira (6), o presidente americano Donald Trump lembrou de sua recente visita à Arábia Saudita -em que pediu a líderes regionais que cortem o apoio a terroristas -, insinuando que o rompimento com o Qatar é resultado de seus esforços. "Durante minha recente visita ao Oriente Médio eu afirmei que não pode mais haver financiamento para ideologias radicais. Líderes apontaram para o Qatar -veja!", disse Trump. Na segunda-feira (5), o Departamento de Estado americano havia reagido à crise diplomática no Golfo com comedimento, pedindo aos países que permaneçam unidos -Washington é aliado da Arábia Saudita e do Qatar. Os Estados Unidos têm especial interesse no Qatar, onde mantêm sua maior base aérea no Oriente Médio. A instalação é essencial para os ataques aéreos liderados por Washington contra a milícia terrorista Estado Islâmico na Síria e no Iraque.