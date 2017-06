TVs russas chegam a acordo com Fifa e vão transmitir Copa das Confederações

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Depois de muito tempo de negociação, canais russos e a Fifa enfim chegaram a um acordo para a transmissão da Copa das Confederações no país, evitando assim um blecaute do evento-teste para o Mundial. Caberá ao Canal 1 e à Match TV a exibição das partidas do torneio, que começa no próximo sábado (17), com o jogo entre Rússia e Nova Zelândia, e vai até 2 de julho. As emissoras também poderão exibir o sinal na internet e celulares. A transmissão pela rádio caberá à cadeia RTR. Todas as empresas são majoritariamente controladas pelo governo local. Os valores não foram divulgados pela Fifa, mas a agência de notícias Tass fala em US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 11 milhões). As partes ainda negociam como será a aquisição de direitos para a Copa do Mundo do próximo ano. Como a reportagem havia mostrado, o interesse do público no evento é baixo e as emissoras russas não estavam dispostas a pagar US$ 120 milhões (R$ 395 milhões) para a Fifa para a exibição da Copa das Confederações e Copa do Mundo. "Estamos satisfeitos de poder trabalhar com emissoras de tamanho prestígio para a transmissão da Copa das Confederações em TV aberta no país-sede. Juntos, compartilharemos momentos inesquecíveis e passaremos para toda a Rússia a atmosfera incrível dos estádios em um aquecimento para aquecimento Copa do Mundo de 2018", afirmou Philippe Le Floc'h, chefe do departamento comercial da Fifa. Durante a Copa das Confederações não haverá exibição das partidas em locais públicos, mas para 2018 a Fifa já anunciou Fan Fests nas 11 cidades-sedes.