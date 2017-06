Morre terceira vítima de explosão em sonda a serviço da Petrobras

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Odebrecht Óleo e Gás (OOG) informou neste domingo o falecimento da terceira vítima de uma explosão na sonda NS 32, que estava a serviço da Petrobras, ocorrida na sexta (9). O acidente fez quatro vítimas.

Uma delas, Fernando Garcia Pinheiro, teve alta do hospital no sábado (10). Ele é soldador e empregado da OOG. Também empregado da OOG, o segundo oficial de máquinas Eduardo Aragão de Lima, 33, faleceu n madrugada deste domingo (11). Funcionários da prestadora de serviços IMI, Jorge Luiz Damião, 44, e Erickson Nascimento de Freitas, 29, morreram no sábado e na sexta, respectivamente.

As três vítimas fatais sofreram queimaduras no corpo. A explosão ocorreu por volta das 8h de sexta em uma das caldeiras da embarcação, que é usada para perfurar poços de petróleo mas não estava em operação no momento. A Petrobras instaurou uma comissão para investigar as causas. Segundo a empresa, não houve vazamento de petróleo.