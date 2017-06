“Cometemos erros que não estamos acostumados”, diz Wilson

Pachequinho: "Saímos daqui fortalecidos" (foto: Geraldo Bubniak)

O goleiro Wilson, do Coritiba, lamentou as falhas individuais do time na partida desse domingo (dia 11), empate com o Botafogo, no Rio. “Cometemos erros que não estamos acostumados. Mas é um pontinho importante”, declarou.

O técnico do Coxa, Pachequinho, fez uma análise positiva da partida. “Estou contente com a postura que estamos tendo. Somamos quatro pontos em três jogos fora. Isso aumenta a confiança.

Conseguimos botar o Botafogo para trás. O adversário começa a ter medo, a ter receio de ser surpreendido. Continuamos pensando grande, pensando na vitória e jogando bem”, afirmou

“Saímos daqui fortalecidos, com mais um ponto conquistado. O importante é que não mudamos a nossa forma de atuar, o nosso padrão de jogo, sempre respeitando o adversário, mas também se impondo. Estamos levando um ponto para casa, não podemos perder o foco na competição. Esse ponto vai nos ajudar muito lá na frente”, comentou. “Com um pouco mais de paciência e levaríamos três pontos para casa. O que erramos um pouco foi no passe. Roubávamos a bola e perdíamos muito rápido. Se segurássemos mais a bola, ficaríamos mais inteiros na partida. Mas, de qualquer forma, valeu pelo ponto e pelo desempenho, pelo que estamos cobrando por uma regularidade, de uma forma de jogar em casa e fora”, analisou.