Artistas se apresentam no centro de Recife em show por diretas já

CAROLINA LINHARES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tiveram shows por eleições diretas nas últimas semanas, artistas do Recife organizaram um ato na tarde deste domingo (11) no centro da cidade. Cerca de 1,7 mil pessoas confirmaram presença no evento "Recife pelas Diretas Já" no Facebook. A programação promete shows até as 22h no Cais da Alfândega, onde um trio elétrico está estacionado. Por volta das 15h30, as primeiras atrações foram anunciadas. No início da tarde, se apresentam DJs, antes que subam ao palco artistas locais como Marco Polo, Canibal, Fábio Trummer, e Clayton Barros. Na parte da noite, se apresentam, entre outros, Mãe Beth de Oxum, Hélder Vasconcelos, Malícia Champions e Fred Zero Quatro. A Banda Rossi encerra o show. Os artistas, que organizaram o protesto, pedem a renúncia do presidente Michel Temer (PMDB) e a reinstituição das bases da democracia. O evento foi financiado com doações de apoiadores, numa espécie de vaquinha. No último domingo (4), evento semelhante reuniu Mano Brown e Pitty no Largo da Batata, em São Paulo. Também houve show por eleições diretas no Rio de Janeiro, no dia 28, com a presença de Caetano Veloso, Milton Nascimento, Wagner Moura e Maria Gadú.