Falsa morte de Arlindo Cruz gera polêmica nas redes sociais

(foto: Divulgação)

Uma falsa notícia da morte do cantor Arlindo Cruz gerou polêmica nas redes sociais na manhã deste domingo (10). A apresentadora Sonia Abrão e o site Hugo Gloss, noticiaram o falecimento do sambista carioca, mas foram desmentidos logo depois pelo família do artista.

"Após boatos divulgados sobre a morte do sambista Arlindo Cruz, reforçamos que o mesmo permanece na Casa de Saúde São José na Unidade Semi-Intensiva. #ForçaArlindo" fisse a família de Arlindo Cruz.

Momentos depois Sonia e Hugo pediram desculpas por retuitarem a notícia publicada pelo site Coluna da TV. Os dois foram amplamente criticados após a repercussão da notícia.

Arlindo Cruz segue internado no Rio de Janeiro.