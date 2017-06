Maringá e Telêmaco Borba são campeões no vôlei

Telêmaco Borba enfrenta o AREC/Curitiba/ASRC (foto: Divulgação/Josi Schmidt/FPV)

A primeira etapa do Campeonato Paranaense 2017 Série B encerrou neste domingo (11.06) com o título da AMVP/Maringá, no masculino e da AVTB/PM Telêmaco Borba, no feminino. As duas equipes fizeram uma campanha invicta nos três dias de disputas nos ginásios Alcides Pan e Hugo Zeni, em Toledo (PR).

No masculino a AMVP/Maringá se manteve na liderança após vencer, na terceira rodada, o Maringá/Uningá/Amavolei, terceiro colocado, por 3 sets a 0, com parciais de 25/12, 25/13 e 25/19, após 1h03 de jogo, no ginásio Alcides Pan. Já no segundo confronto, a PM São João do Ivaí superou a UEPG/Vôlei Base por 3 a 0 (25/13, 25/19 e 25/16), em 1h de jogo, no ginásio Hugo Zeni e permanece com a vice-liderança.

De acordo com o técnico e levantador da AMVP, Robson Xavier, o objetivo nesta etapa foi cumprido. "Foi uma boa participação. Fizemos uma mescla com atletas mais velhos e outros mais jovens, trocando experiência e orientando quando necessário e isso foi muito positivo. Nos divertimos jogando e vencendo ficou melhor ainda", disse Xavier.

Na quinta rodada do torneio feminino, a PM Toledo/Avotol fez 3 a 0 (25/16, 25/9 e 25/9) sobre a APV/Fundesp, em 1h05 de jogo, no ginásio Hugo Zeni e ficou com a terceira colocação no campeonato.

No último confronto a AREC/Curitiba/ASRC fez 3 a 0 sobre a UEPG/Vôlei Base (25/13, 25/14 e 23/13),em 1h02 de jogo e garantiu a vice-liderança. "Dentro da expectativa que a gente tinha, alcançamos um bom resultado. Agora precisamos treinar mais, melhorar a parte física para a segunda etapa, para ir para cima de Telêmaco que é nosso alvo agora. Vamos trabalhar para fazer uma campanha melhor, mesmo já conseguindo um grande passo para a classificação final", declarou o técnico Fábio de Almeida.

Formato de disputa

A fase preliminar acontecerá em duas etapas. As quatro melhores campanhas avançam para a fase final em cruzamento olímpico. O campeão da Série B garantirá a vaga de acesso para a Série A em 2018.

A segunda etapa do Campeonato Paranaense Adulto 2017 Série B acontecerá na primeira quinzena de setembro, de 8 a 10, em Ponta Grossa e a fase final nos dias 14 e 15 de outubro, sem sede ainda definida.

Classificação parcial

Masculino

AMVP/Maringá 8 pts

PM São João do Ivaí 7 pts

Maringá/Uningá/Amavolei 3 pts

UEPG/Vôlei Base 0 pt

Feminino

AVTB/PM Telêmaco Borba 12 pts

AREC/Curitiba/ASRC 9 pts

PM Toledo/Avotol 6 pts

UEPG/Vôlei Base 2 pts

APV/Fundesp 1 pts

Tabela de jogos

Masculino

PRIMEIRA RODADA - 09.06 (SEXTA-FEIRA)

Jogo 1 - PM São João do Ivaí 3 x 1 Maringá/Uningá/Amavolei (21/25, 25/14, 25/21 e 27/25)

Jogo 2 - AMVP/Maringá 3 x 0 UEPG/Vôlei Base (25/18, 25/22 e 25/18)

SEGUNDA RODADA - 10.06 (SÁBADO)

Jogo 3 - UEPG/Vôlei Base 1 x 3 Maringá/Uningá/Amavolei (25/18, 25/19, 22/25 e 25/20)

Jogo 4 - PM São João do Ivaí 2 x 3 AMVP/Maringá (15/25,22/25, 26/24, 26/24 e 10/15)

TERCEIRA RODADA - 11.06 (domingo)

Jogo 5 - UEPG/Vôlei Base 0 x 3 PM São João do Ivaí (13/25, 19/25 e 16/25)

Jogo 6 - Maringá/Uningá/Amavolei 3 x 0 AMVP/Maringá (25/12, 25/13 e 25/19)

Feminino

PRIMEIRA RODADA - 09.06 (SEXTA-FEIRA)

Jogo 1 - AVTB/PM Telêmaco Borba 3 x 0 APV/Fundesp (25/8, 25/21 e 25/17)

Jogo 2 - PM Toledo/Avotol 3 x 0 UEPG/Vôlei Base (25/10, 25/17 e 25/10)

SEGUNDA RODADA - 10.06 (SÁBADO)

Jogo 3 - PM Toledo/Avotol 0 x 3 AVTB/PM Telêmaco Borba (18/25, 20/25 e 23/25)

Jogo 4 - APV/Fundesp 0 x 3 AREC/Curitiba/ASRC (19/25, 20/25 e 16/25)

TERCEIRA RODADA - 10.06 (SÁBADO)

Jogo 5 - PM Toledo/Avotol 0 x 3 AREC/Curitiba/ASRC (22/25, 16/25 e 16/25)

Jogo 6 - AVTB/Telêmaco Borba 3 x 0 UEPG/Vôlei Base (25/11, 25/11 e 25/12)

QUARTA RODADA - 11.06 (DOMINGO)

Jogo 7 - UEPG/Vôlei Base 3 x 2 APV/Fundesp (11/25, 22/15, 25/17, 28/26 e 15/13)

Jogo 8 - AVTB/Telêmaco Borba 3 x 0 AREC/Curitiba/ASRC (25/20, 25/23 e 25/19)

QUINTA RODADA - 11.06 (DOMINGO)

Jogo 9 - AREC/Curitiba/ASRC 3 x 0 UEPG/Vôlei Base (25/13, 25/14 e 23/13)

Jogo 10 - PM Toledo/Avotol 3 x 0 APV/Fundesp (25/16, 25/9 e 25/9)

O Campeonato Campeonato Paranaense Adulto 2017 Série B é uma realização da Federação Paranaense de Voleibol (FPV), patrocinado pela Penalty. Mais informações desta e de outras competições estão na Fan Page www.facebook.com/voleiparana.