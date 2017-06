Vizinhos da Arena da Baixada pedirão suspensão de alvará do estádio

(foto: Reprodução / Twitter)

Um grupo de moradores do bairro Água Verde, em Curitiba vai pedir a suspensão do alvará de funcionamento da Arena da Baixada. Em nota, o grupo diz que os eventos realizados no espaço anexo ao estádio são barulhentos e perturbam a viziinhança.

Eles prometem ingressar com o pedido de suspensão do alvará do Clube na próxima semana, quando uma comissão de moradores irá até a Prefeitura de Curitiba.

O chamado Setor 9, da Arena da Baixada, é um pavilhão de 2.100 m2, com palco, espaço para restaurantes e cervejarias artesanais e industriais, pista de dança e praça de alimentação. O lugar tem recebido diversos eventos. Neste final de semana, por exemplo, o Setor 9 recebeu CWBurguer Fest.