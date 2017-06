Fluminense liga alerta contra 'gols simples' e defesa mais vazada no Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense ligou o alerta após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, no último sábado (10), em São Paulo. O Tricolor levou gols em falhas de posicionamento, principalmente o primeiro e o terceiro, e está entre as defesas mais vazadas do Campeonato Brasileiro. São 11 gols sofridos.

A rodada ainda será complementada, mas o número é ruim e tem a companhia de Atlético-GO e Atlético-PR. Apenas o Vasco (15 vezes) foi mais vazado. A marca negativa acabou em bronca do técnico Abel Braga após o revés.

O papo com os jogadores foi claro. Apesar dos desfalques, as falhas defensivas não podem continuar. "Falei para os meus jogadores e fui até deselegante: defesa mais vazada não ganha troféu. Os caras fizeram gols muito simples na gente. Mas isso me dá mais força para trabalhar. Vejo os torcedores do Fluminense acreditando e incentivando. Isso nos dá bastante motivação", afirmou Abel. A sequência de lesões é outra preocupação para o comandante. Rodada após rodada, o Fluminense tem perdido jogadores e reduzido cada vez mais as opções.

Contra o Palmeiras, Luiz Fernando foi a vítima. "É complicado. O menino vinha muito bem. Dependendo, terá que cair alguém de paraquedas aí. O negócio está ficando curto. Podemos ter 23 no banco, e tenho levado 20. Daqui a pouco, vou estar com 18, 17, 16", encerou Abel Braga.