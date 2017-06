Luis Fabiano deslancha, assume vaga de 'paizão' e vira referência no Vasco

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Luis Fabiano chegou ao Vasco mexendo com os sentimentos dos torcedores. O primeiro gol demorou a sair, apenas o sétimo jogo do atacante, na final da Taça Rio, contra o Botafogo. Contra o Sport, pelo Brasileiro, o atacante marcou o seu sexto gol e se consolida como principal arma ofensiva da equipe. Além disso, o jogador também se viu na posição de 'paizão' do Vasco. Isso porque Rodrigo saiu e foi para a Ponte Preta. Nenê perdeu prestígio com o técnico Milton Mendes e continua no banco de reservas. Mais velho da equipe, Luis Fabiano, com 36 anos, virou também referência para os jovens que ganham espaço a cada dia no Vasco. Neste sábado, ele chamou a responsabilidade -principalmente após a entrada de Nenê, no intervalo. Apesar da idade avançada, Luis Fabiano iniciou jogada no meio de campo e apareceu na área para finalizar, de cabeça, e fazer o primeiro gol do Vasco na partida. O atacante caiu nas graças da torcida e teve o nome gritado de maneira bastante entusiasmada. "Ele fez diferença, como fez o Martin [Silva], Paulão, Breno, Gilberto, entre outros. Todos. É um time. O Luís que envergou a braçadeira mostrou o caráter que tem. Assumiu o protagonismo, nos dá tranquilidade e é um jogador de alto nível. O campeonato é longo e haverá baixas, quebras de forma, cansaço. São três ciclos no Brasileiro. Estamos iniciando, mas com precaução com os menos novos. É bom ter Luis, Nenê, Paulão, Breno e Martin. Além do Andrezinho que não estava no banco", afirmou Milton Mendes. Com a vitória, o Vasco chega aos 9 pontos e assume a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. O clube volta a campo na quarta-feira (14), quando medirá força com a Chapecoense, na Arena Condá, em Santa Catarina.