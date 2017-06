A Hora da Prosa está de volta

O diretor de Patrimônio Cultural, Marcelo Sutil vai trazer de volta as boas conversas sobre Patrimônio Cultural. É o programa Hora de Prosa, que reestréia, amanhã, às 19 horas. O convidado será o arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e professor da Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), Dalmo Vieira Filho. O tema da prosa será “sobre cidades e patrimônio cultural: idéias e caminhos”. Dalmo também atua em projetos de qualificação e planejamento urbano.

O programa desenvolvido pela Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) promove discussões mensais sobre temas relacionados à história, à memória e ao patrimônio cultural de Curitiba. Os encontros acontecerão, no Teatro Londrina, no Memorial de Curitiba. Os temas abordados serão sobre patrimônios de interesse regional, nacional e internacional. Os palestrantes são escolhidos entre profissionais que atuam na área de Patrimônio Cultural. O público alvo é formado por historiadores, arquitetos, antropólogos, artistas, professores e estudantes universitários, mas qualquer pessoa pode participar, independente da área de atuação. A entrada é franca.

Serviço

O quê: Hora da Prosa Com o arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) Dalmo Vieira Filho.

Quando: Terça-feira (13), 19 horas

Onde: Memorial de Curitiba/Teatro Londrina (Rua Claudino dos Santos, 79, Largo da Ordem

Quanto: Entrada Franca