Chelsea é o clube mais próximo de contratar James Rodriguez, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea é o time que está mais próximo de ter James Rodriguez para a próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol As, os ingleses querem o colombiano para reforçar a equipe por conta de saídas como Diego Costa e Cesc Fàbregas, as duas ainda não anunciadas oficialmente. O jornal espanhol explica que o Real Madrid deve receber entre 70 e 80 milhões de euros pela transação com o colombiano e que aproveitará o dinheiro para se reforçar com a promessa Kylian Mbappé. O jogador do Monaco é o principal alvo do Real Madrid no mercado de transferências do meio do ano. Com mais dinheiro em caixa, o time espanhol espera finalmente que o clube ceda o atleta. Sobre James, o Real já aceitou que o jogador procure outro lugar para jogar na próxima temporada, já que busca mais minutos em campo, o que não vinha acontecendo no time espanhol.