Banda Mais Bonita da Cidade no dia 30

A prosa é sobre o tempo. A Banda Mais Bonita da Cidade lança “De Cima do Mundo eu Vi o Tempo”. O terceiro disco de estúdio dos curitibanos reflete a maturidade do grupo e o coloca naturalmente como um dos mais importantes da cena brasileira contemporânea. O show inédito de lançamento do novo trabalho em Curitiba com participação de convidados especiais acontece no próximo dia 30 de junho, no palco do Teatro Positivo Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21horas. Além da capital paranaense, terá apresentação também em São Paulo (17.06, Tom Brasil).

Com tempo trabalhando a seu favor, o quinteto - Uyara Torrente (voz), Luís Bourscheidt (bateria), Marano (baixo),Vinícius Nisi (teclados) e Thiago Ramalho (guitarra) -, se isolou numa fazenda no norte do Paraná por 15 dias. “Canalizamos nossas energias para a criação”, explica Uyara.

Ingressos:custam R$55,00 (meia-entrada) e R$100,00 (inteira) no Disk Ingresso.