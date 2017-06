Museu tem atividade especial para idosos

Amanhã, o Museu Alfredo Andersen (MAA) realiza o “Momento com Andersen”, uma tarde de atividades destinada ao público adulto, especialmente para pessoas acima de 60 anos. O evento inicia às 14h, com previsão de término para as 16h30. A entrada é gratuita.

Além de mediação às mostras de arte em exposição, haverá um bate-papo sobre o museu e o artista Alfredo Andersen. Será realizada uma pausa para lanche e logo depois os visitantes farão uma releitura de obras da exposição “As múltipas faces de Ana”. Os materiais para a atividade plástica serão disponibilizados pelo MAA. A inscrição pode ser feita pelo telefone ou na secretaria do museu. São 40 vagas disponíveis.

O projeto integra o programa DiversidArte da Secretaria de Estado da Cultura, que tem por objetivo incentivar e promover ações afirmativas e inclusivas, que contribuam para o fim de todo tipo de discriminação, e tem o apoio do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI-PR).

Serviço

O quê: Projeto “Momento com Andersen”

Atividades artísticas destinadas ao público da terceira idade

Quando: Amanhã, das 14h às 16h30

Quanto: Entrada gratuita

Onde: Museu Alfredo Andersen (Rua Mateus Leme, 336. Curitiba)

Terça a sexta-feira, das 9h às 18h

Sábado, domingo e feriado das 10h às 16h

41 3222-8262 | 41 3323-5148

www.maa.pr.gov.br | maa@seec.pr.gov.br