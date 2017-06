Vem aí Circo Imperial da China

Suas estrelas vêm do outro lado do mundo. Chegam à escola ainda crianças, passam dez anos se preparando e, só então, pisam nos palcos para mostrar acrobacias, danças, equilibrismo e contorcionismo, em performances que parecem desafiar a gravidade. Conhecidos no mundo todo por sua grandiosidade e beleza, o Circo Imperial da China volta ao Brasil com a turnê do seu mais novo espetáculo “Guardiões dos Unicórnios”, criado exclusivamente para a temporada brasileira em comemoração aos 25 anos de história da trupe chinesa. Após oito anos, os chineses retornam a Curitiba com a nova produção. Com realização do ParkShoppingBarigüi e Seven Entretenimento, a capital paranaense será a segunda cidade do país que vai receber a temporada de apresentações, marcada entre os dias 18 e 20 de agosto. Uma megaestrutura será instalada no estacionamento do ParkShoppingBarigüi (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600) e vai transformar o espaço num verdadeiro picadeiro para encantar o público. As sessões acontecem nos dias 18.08 (sexta) às 21h; 19.08 (sábado) às 16h e 21h; e 20.08 (domingo) às 11h, 16h e 20h. Os ingressos já estão à venda e os valores variam de R$90,00 (meia-entrada) a R$300,00 (inteira), de acordo com o setor

Serviço

O quê: Série Solo Música – Benedicte

Onde: Caixa Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR)

Quando: Amanhã, às 20h

Quanto vendas a partir de 10 de junho (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito Caixa). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h)

Classificação etária: não recomendado para menores de 10 anos.

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)