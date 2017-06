(foto: Pedro de Oliveira)

Os deputados estaduais votam hoje projeto que libera a venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol e arenas esportivas do Paraná. A proposta assinada pelo líder do governo na Casa, Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e os deputados Alexandre Curi (PSB), Stephanes Júnior (PSB), Ademir Bier (PMDB), Pedro Lupion (DEM), entre outros, prevê que será permitida a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, limitadas a cerveja e chope.

Estatísticas

Na justificativa do projeto, os parlamentares alegam que o Estatuto do Torcedor não proíbe a comercialização e consumo de bebidas nos estádios, mas apenas o “porte de objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência”. Os autores argumentam ainda que “não existem estatísticas que comprovem a relação de brigas nos estádios com a venda de bebidas alcoólicas”. A votação deve provocar polêmica, já que os deputados da chamada “bancada evangélica” são contra a liberação.

Prorrogação

A pedido das prefeituras, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) prorrogou, para o próximo dia , o prazo para o envio dos questionários relativos à apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM). “Esse prazo é improrrogável. Por se tratar de um índice nacional, temos prazo para enviar os dados consolidados para o cálculo final”, afirma o coordenador-geral de Fiscalização, Mauro Munhoz.

Controle

Os dados paranaenses vão compor painel nacional do IEGM, que é publicado anualmente no site do Instituto Rui Barbosa (IRB) – órgão de pesquisas e estudos do sistema brasileiro de controle externo do gasto público. O objetivo do IEGM é medir a eficácia das políticas públicas municipais, favorecer o controle social e permitir que os gestores verifiquem os resultados de suas administrações, corrijam rumos, reavaliem prioridades e consolidem projetos.



Transparência

O TCE também determinou que a prefeitura de Ponta Grossa (Campos Gerais) observe as disposições da Lei de Acesso à Informação quando não dispuser das informações requeridas por cidadãos. A determinação foi expedida após representação de Sérgio Luiz Gadini, que alegou que seu pedido de acesso à informação junto à prefeitura não foi atendido. Ele pediu informações sobre transporte público do município e não obteve resposta.

Portal

Em sua defesa, o prefeito Marcelo Rangel (PPS), afirmou que encaminhou as informações ao representante, após receber comunicação da Ouvidoria do TCE; e informou ao órgão da Corte de Contas as medidas adotadas. Além disso, ele sustentou que mantém, no site da prefeitura, as informações sobre as contas municipais. Ao ser intimado o autor da ação afirmou que as informações solicitadas não estavam disponíveis no Portal de Transparência do município e que não havia recebido qualquer resposta.

Vitalalícios

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), prometeu colocar em votação o mais breve possível a Proposta de Emenda à Constituição que estabelece a perda de cargo e extingue o privilégio da aposentadoria compulsória para magistrados envolvidos em corrupção. Atualmente, os juízes são vitalícios e só perdem os cargos e, consequentemente, as respectivas aposentadorias, por decisão judicial transitada em julgado, desde que seja por ação penal por crime comum ou de responsabilidade.